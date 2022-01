Da Madrid a Torino, super triangolo: la Juventus sogna il grande colpo

La Juventus spera nel grande colpo per l’anno prossimo: triangolo tra Spagna ed Inghilterra, ecco il top player per Allegri

Il colpo Vlahovic sta monopolizzando l’attenzione in casa Juventus. L’approdo del serbo alla Continassa ha quindi dato il via alla nuova era in bianconero per l’attaccante serbo. Il reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri cambia, dunque, volte. Con Vlahovic in entrata, ad uscire potrebbe essere Alvaro Morata che piace ormai da tempo al Barcellona, ma non solo. In vista di giugno, però, il reparto che rischia di vedere un cambiamento drastico è il centrocampo.

Da Ramsey, ormai fuori dal progetto di Allegri, fino a Rabiot e Bentancur che potrebbe tornare in discussione. Ecco quindi che, da giugno, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe entrare in un vero e proprio triangolo di calciomercato che coinvolgerà sia il Real Madrid che il Manchester United. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, i ‘Blancos’ avrebbero intenzione di mettere a segno il colpo Tchouameni dal Monaco.

Juventus, colpaccio ‘grazie’ a Real e United

Il centrocampista francese, nonostante l’interesse di alcuni club inglesi, approderebbe alla corte di Ancelotti dando il via libera ad una catena di operazioni importanti. A fargli spazio sarebbe Federico Valverde che, con il 22enne di Rouen a Madrid, potrebbe approdare in Inghilterra, all’Old Trafford.

Il Manchester United ha intenzione di trovare un degno sostituto di Pogba che, a zero, saluterà i ì’Red Devils’ tra sei mesi. E la Juventus? Il club di Andrea Agnelli non ha mai smesso di pensare al grande ritorno del francese, ceduto per 105 milioni di euro nell’estate 2016.

Il ritorno di Pogba può quindi realizzarsi, nell’estate 2022, grazie al triangolo di mercato con Real Madrid e Manchester United: la Juventus spera.