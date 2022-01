Abraham fa tremare la Roma: l’ex Serie A per l’eredità

Tammy Abraham sta stupendo tutti con la maglia della Roma: il suo futuro, però, potrebbe essere lontano dalla Capitale

Un inizio di stagione tra alti e bassi quello della Roma di Josè Mourinho, reduce da due vittorie in Serie A e che continua la rincorsa al quarto posto, ora lontano cinque punti. Dal campo al calciomercato, per i giallorossi può prospettarsi un rischio che farebbe tremare i tifosi della Roma. Si tratta di Tammy Abraham, attaccante classe 1997 arrivato la scorsa estate dal Chelsea per 40 milioni. Il bomber inglese ha stupito un pò tutti, con 22 presenze complessive, 10 reti e 3 assist vincenti.

Abraham piace tanto in Premier League e la possibile partenza potrebbe aprire ad uno scenario clamoroso, per l’eredità del centravanti 24enne. In tal senso, dei possibili candidati alla sostituzione del centravanti romanista uno in particolare potrebbe, a sorpresa, fare ritorno in Italia. Si tratta dell’ex Serie A, ormai fuori dai progetti tecnici del PSG di Pochettino, Mauro Icardi.

Roma, Abraham in Premier: indizio per il colpo Icardi

Secondo quanto riportato da ‘Snai’, la quota per l’addio di Mauro Icardi al PSG ed il suo approdo nella Capitale, la prossima estate, è scesa a 6. Una traccia di quella che potrebbe essere sempre più concreta per l’attacco di Josè Mourinho.

Icardi in questa stagione ha trovato poco spazio agli ordini di Pochettino, con 23 presenze complessive e 5 reti con la maglia del club di Al-Khelaifi.

Situazione dunque in divenire: a giugno, al termine del campionato, la Roma potrebbe cambiare ‘padrone’ al centro dell’attacco di Mourinho.