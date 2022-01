Juventus, ore cruciali di mercato: nuovo scambio con il Milan

Nonostante il colpo Vlahovic, la Juventus lavora ancora sul calciomercato e cerca un nuovo colpo dal Milan: tentativo di scambio

La Juventus sta vivendo una stagione particolare e sta provando a rialzarsi in campionato per raggiungere quantomeno il quarto posto in classifica che equivale alla qualificazione alla prossima Champions League. In queste ore intanto è arrivato il colpo Dusan Vlahovic che dà tanta qualità all’attacco dei bianconeri, ma nonostante ciò il calciomercato dei bianconeri non è finito.

Calciomercato, Kulusevski verso il Milan: chiesto lo scambio con Bennacer

Con l’arrivo del serbo alla Juventus, potrebbe esserci subito un addio in questi ultimi giorni di calciomercato. Il gong finale è atteso lunedì e intanto potrebbe partire un nuovo elemento in queste ore. C’è da capire infatti la situazione di Dejan Kulusevski, che è seguito dal Milan e il suo futuro è più in bilico che mai.

La Juventus avrebbe aperto al prestito senza obbligo di riscatto per Kulusevski ma ad una condizione: ovvero che i rossoneri diano in cambio Ismael Bennacer. La Juventus ha adesso qualche elemento di troppo in attacco mentre ha lacune a centrocampo, per questo potrebbe avvenire un’operazione simile.

Il Milan non vede di buon occhio le richieste della Juventus e allo stesso tempo i bianconeri vorrebbero cedere lo svedese all’estero: nelle ultime ore di calciomercato però tutto può ancora succedere.