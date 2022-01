Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse del Sassuolo per Kerem Akturkoglu, centrocampista del Galatasaray: le ultime notizie di calciomercato

Il Sassuolo di Giovanni Carnevali, come in ogni finestra di calciomercato, si è dimostrato protagonista della sessione.

I neroverdi hanno infatti ceduto all’Atalanta di Gian Piero Gasperini il cartellino di Boga, esterno sinistro offensivo che vestirà quindi la maglia del club orobico. Ci sono però due giocatori della squadra emiliana che stanno facendo molto discutere e potrebbero dire addio la prossima estate: stiamo parlando di Gianluca Scamacca, centravanti, e Davide Frattesi, centrocampista lo scorso anno al Monza. Entrambi sono nel mirino dell’Inter di Beppe Marotta e, per rimpiazzare il primo, il Sassuolo sarebbe pronto ad andare all-in sul nome di Lucca, bomber in Serie B in questa stagione con la casacca del Pisa rivelazione.

Per rimpiazzare invece l’eventuale cessione di Frattesi, nelle ultime ore si è parlato molto di un’offerta da parte del Sassuolo per Kerem Akturkoglu, centrocampista e talento turco in forza al Galatasaray. Il giocatore classe 1998 in questa stagione ha finora collezionato 22 presenze nel campionato nazionale con 5 reti messe a segno e 3 assist forniti ai suoi compagni di squadra.

Calciomercato, Sassuolo-Akturkoglu: le ultime di CMWEB

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatoweb.it, il Sassuolo non ha avanzato, almeno per il momento, offerte per Akturkoglu, centrocampista del Galatasaray. Una smentita quindi rispetto a quelle che sono le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. E’ anche in dubbio l’eventuale interesse della società neroverde per il giocatore classe 1998, valutato circa 10 milioni di euro.