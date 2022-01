Paulo Dybala, attaccante della Juventus, potrebbe andarsene e ciò favorirebbe il Milan di Stefano Pioli in un caso: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus ha effettuato nella mattinata di oggi le visite mediche di Dusan Vlahovic, centravanti arrivato dalla Fiorentina e colpo clamoroso di calciomercato per la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri che ora, con Coppa Italia, Champions League e un quarto posto in Serie A da agguantare.

Il club piemontese potrà contare su un numero nove con numeri da record ed una freddezza notevolmente maggiore rispetto a quella mostrata negli ultimi mesi dagli attaccanti puri a disposizione dell’allenatore livornese: Moise Kean, arrivato in estate dal PSG, e Alvaro Morata, ancora di proprietà dell’Atletico Madrid. Va fatto invece un discorso a parte per Paulo Dybala, fantasista della Juventus che sta trovando la giusta continuità con la maglia bianconera, ma è in scadenza di contratto al termine della stagione.

Molte sono le squadre che si sono affacciate per provare a strappare a parametro zero il talento argentino della Juventus. Una su tutte l’Inter di Simone Inzaghi che, con Marotta in dirigenza, potrebbe davvero riuscire ad avere la meglio sulla concorrenza. Attenzione però anche al Liverpool di Jurgen Klopp. Un eventuale approdo di Dybala al Liverpool potrebbe inoltre aprire la strada ad un clamoroso domino di mercato che andrebbe a favorire anche il Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, addio Dybala e occhio al Milan

In caso di arrivo di Paulo Dybala al Liverpool infatti, il Milan potrebbe sfruttare la probabile partenza di Roberto Firmino, attaccante di esperienza internazionale che sarebbe molto utile per il gioco dei rossoneri ed andrebbe a fornire le garanzie fisiche giuste che, finora, non sono state assicurate da Giroud e Ibrahimovic. Occhio anche alla Juventus. I bianconeri infatti, se dovessero perdere anche Morata, potrebbero tuffarsi proprio sul brasiliano per avere l’attaccante giusto da affiancare a Vlahovic.