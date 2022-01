Archiviato il 23°turno di campionato, le squadre di Serie A salutano i giocatori impegnati con le nazionali. L’Inter ha rischiato di pareggiare in casa contro il Venezia ma l’incornata di Dzeko ha regalato i tre punti a Simone Inzaghi. Il Milan non ha risposto, rimanendo bloccato sullo 0-0 dalla Juventus di Allegri .

Nella domenica spicca inoltre il successo esterno della Roma, vincente con un poker sul campo di Empoli. L’ultima settimana di calciomercato si preannuncia caldissima per le big della Serie A, i colpi last minute possono permettere ai club di rinforzarsi per il rush finale della stagione. La notizia che arriva dalla Spagna farà sicuramente piacere a Juventus, Milan e Roma: come riportato da ‘Mundo Deportivo’, il terzino dell’Ajax Mazraoui ha annunciato che lascerà l’Olanda.

