Calciomercato Juventus, doppio addio: assalto totale a Vlahovic

Sono giorni intensi per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina può dire addio: le ultime

Non c’è soltanto la Juventus sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che vorrebbe andare subito via. Al momento club viola, nella figura di Joe Barone, ha fatto sapere che non ci sono contatti ufficiali tra le parti.

Dopo il rifiuto del rinnovo contrattuale con il suo legame in scadenza nel giugno 2023, lo stesso centravanti serbo starebbe ascoltando le offerte delle big d’Europa. C’è anche la Juventus che è sempre alla ricerca di un valido attaccante da affidare a Massimiliano Allegri. Attenzione anche alle sirene provenienti dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, Lo Celso la chiave per Vlahovic

In casa Tottenham nelle ultime ore tiene banco la situazione del centrocampista argentino, Giovanni Lo Celso, che non è stato convocato da Conte per il big match contro il Chelsea. Così lo stesso giocatore ha svelato i motivi sul profilo Instagram: “Riguardo alle domande che ho ricevuto nelle ultime ore voglio chiarire di essere al 100%. Non ho alcun problema e mi sento molto bene”. L’ex Betis potrebbe dire addio subito a gennaio con una nuova avventura suggestiva della sua carriera: alla Fiorentina piace parecchio, ma c’è il problema ingaggio superiore ai 5 milioni di sterline. Lo stesso Lo Celso sarebbe la chiave per poter arrivare anche a Vlahovic (35 milioni valutato l’argentino più soldi per i 60-70 milioni totali richiesti dalla Fiorentina). Anche l’argentino è stato nel mirino della Juventus, che dovrà così virare su altri obiettivi per rinforzare la mediana bianconera.