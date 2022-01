Juventus, operazione Chiesa: le parole del bianconero

Federico Chiesa non vede l’ora di tornare in campo: la forza del calciatore della Juventus e della Nazionale italiana

Sarà fuori per circa sette mesi, ma Federico Chiesa è voglioso di recuperare il prima possibile. Salterà tutta la stagione, ecco le sue dichiarazioni.

Nella serata di ieri è comparso il comunicato stampa della Juventus dopo l’operazione dell’esterno bianconero: “Federico Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. Poi si continua a leggere: “L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 7 mesi”.

Subito un selfie con la faccia sorridente per Chiesa che ha scritto su Instagram: “Operazione fatta, ora si riparte!”, con il pollice verso l’alto proprio ad indicare la sua voglia di recuperare nel più breve tempo possibile. Un problema in più per Massimiliano Allegri, che dovrà così sostituirlo alla grande in vista della seconda parte di stagione.