Inter, bond da 415 milioni e annuncio: “Ricavi diminuiti”

Novità in casa Inter: arriva il lancio del bond che porta ben 415 milioni di euro grazie all’ultimo bond: il comunicato del club

“Inter Media and Communication SpA annuncia il lancio di un’offerta istituzionale di 415,0 milioni di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes con scadenza 2027 al fine di riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese”. Questo l’annuncio della società nerazzurra che ha così comunicato il lancio del bond da 415 milioni di euro.



LEGGI ANCHE >>>Inter, altra cessione eccellente: ipotesi doppio scambio

L’annuncio ha portato poi ad una dettagliata analisi di spese e ricavi per il trimestre, chiuso lo scorso scettembre. Il calo di ricavi si è attestato a 48,3 milioni di euro, visto che c’è stato un passaggio dal settembre 2020 da 119,5 milioni a 71,2. Un impatto pesantissimo lo ha ovviamente avuto la pandemia causata dal Covid-19. Vi è stato inoltre un differimento delle entrate di 62 milioni di euro dall’anno fiscale, terminato il 30 giugno 2020 ai tre mesi chiusi al 30 settembre 2020, con un aumento dei ricavi commerciali e dei media per le tre mensilità chiuse al 30 settembre, di 19 e 43 milioni di euro.

I costi operativi allo scorso 30 settembre, viene segnalato, hanno subito un aumento di 18,9 milioni passando da 129,3 a 110 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il big pronto al rinnovo | Accordo vicino

Inter, addio Eriksen è costato 15 milioni