Calciomercato Inter, il big pronto al rinnovo | Accordo vicino

Tra gli obiettivi di mercato dell’Inter c’era un difensore in scadenza di contratto a giugno: l’accordo tra le parti è ora più vicino

La particolarità della sessione di mercato che si appresta a chiudere i battenti il 31 gennaio, è che ci sono molti giocatori di livello che sono in scadenza di contratto. Senza scomodare pezzi da novanta come Kylian Mbappé, ma ricordando il caso Paulo Dybala, anche nel campionato italiano non mancherebbero le occasioni per qualche colpo a zero. Che potrebbe concretizzarsi se il profilo in oggetto non rinnovasse il proprio accordo con la società di appartenenza.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, accordo con l’agente: tutte le cifre

Tra le società più attive sul fronte dei possibili colpi a zero, l’Inter è certamente una delle più attente. Un po’ per scelta, un po’ per necessità, l’ad Marotta è pronto a cogliere al volo le occasioni che possono presentarsi dalla rottura tra il calciatore desiderato e il suo club. Oltre a Matthias Ginter, difensore del Borussia Mönchengladbach già in orbita nerazzurra, c’è un altro giocatore, sempre del reparto arretrato, che stuzzica non poco la fantasia dello staff tecnico.

Calciomercato Inter, Luiz Felipe si riavvicina alla Lazio

Già pallino di Simone Inzaghi nella felice esperienza in terra capitolina, Luiz Felipe era stato messo nel mirino della dirigenza nerazzurra. Le difficoltà nel trovare l’accordo col vulcanico presidente Lotito avevano destato l’attenzione dei meneghini, forti anche del ‘fattore Inzaghi’ nella possibile scelta del difensore. Indiscrezioni riportate in data odierna da ‘Il Messaggero’ però, suonano ora come uno stop alle ambizioni della Beneamata.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Roma, proposto lo scambio all’Inter | Nomi a sorpresa

Secondo il quotidiano romano infatti, dopo lo stallo delle ultime settimane, nelle ultime ore ci sarebbe stata una schiarita tra le parti per il rinnovo del contratto del centrale in scadenza il prossimo 30 giugno. La volontà del club capitolino è chiara. Per Luiz Felipe – che attualmente percepisce un ingaggio pari a 750 mila euro annui – vale la pena fare un sacrificio economico. Nelle prossime settimane potrebbe essere messo tutto nero su bianco.