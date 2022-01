Mega sponsor in arrivo, assalto ai big | Juve e Milan tremano

Una big d’Europa si prepara a stringere un accordo che porterebbe diversi milioni nella casse del club: assalto ai gioielli di Juve e Milan

La crisi economico-finanziaria causata dal Covid ha colpito senza distinzione tutte le società. Dalle realtà più piccole alle storiche big d’Europa, tutti devono fare i conti con una liquidità ridotta rispetto ai mega-investimenti degli anni passati. Un club in particolare ha risentito di questa crisi, acuita da una gestione, messa in atto dalla precedente proprietà, a dir poco scriteriata.

Parliamo ovviamente del Barcellona, la casa di Lionel Messi fino a qualche mese fa. Il club catalano, stante l’emorme debito da ripianare dopo l’era Bartomeu, si sta pian piano risollevando. L’accordo con il gigante Spotify, che dovrebbe presto prendere il posto di Rakuten come main sponsor del club blaugrana, porterebbe nella casse della società tra i 30 e i 60 milioni annui. Abbastanza per tentare un doppio assalto a due dei milgiori giocatori di Juventus e Milan. Che ora tremano alla possibiltà che un gigante d’Europa possa lusingare i propri gioielli.

Calciomercato, il Barcellona all’assalto di de Ligt e Rafael Leao: Juve e Milan all’erta

Il Barcellona, già sulle tracce di Matthijs de Ligt per via di una clausola segreta sottoscritta da Mino Raiola in fase di passaggio dell’olandese dall’Ajax alla Juve, è pronto ora ad affondare il colpo per il centrale olandese. I soldi freschi provenienti dal nuovo sponsor stuzzicano però un’ulteriore fantasia all’interno del club blaugrana. Stavolta a tremare è anche il Milan. Che dovrà alzare un muro per uno dei prospetti più talentuosi in rosa.

La crescita esponenziale di Rafael Leao non è passata inosservata agli occhi di Xavi. La necessità di mettere a segno un colpo da novanta in un reparto che nel giro di 12 mesi ha visto la partenza della Pulga ma anche di Suarez e Griezmann, spinge i catalani a fare di tutto per il talento portoghese. Il fascino della camiseta blaugrana potrebbe far breccia anche sulla volontà del giocatore di trasferirsi in Spagna.