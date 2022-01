Calciomercato, sorpasso Xavi su Juve e Milan: scelta fatta

Non solo Morata. L’asse Italia-Spagna impazza sul calciomercato. La big mette nel mirino l’obiettivo di Juventus e Milan

L’inizio del 2022 è stato positivo per Milan e Juventus. L’undici di Pioli rimane in scia alla corazzata Inter mentre i bianconeri hanno ottenuto quattro punti nelle sfide con Napoli e Roma. Oltre a monitorare le occasioni sul mercato di gennaio, i due club stanno programmando anche la prossima stagione.

Gli occhi degli scout di Juventus e Milan seguono da tempo le prestazioni di Joao Felix, il gioiello del reparto offensivo del Cholo Simeone all’Atletico Madrid. Arrivato nell’estate 2019 dal Benfica per una cifra vicina ai 125 milioni di euro, il talento classe 1999 non ha ancora convinto pienamente i Colchoneros: 22 reti in 94 gare sono senz’altro numeri che non rispecchiano le dimensioni dell’investimento. Nonostante ciò, un altro club spagnolo vorrebbe soffiare il portoghese all’Atletico Madrid.

Non solo Morata, il Barcellona punta Joao Felix

Si tratta del Barcellona di Xavi, interessato anche a Alvaro Morata, altro giocatore di proprietà dell’Atletico Madrid. Joao Felix è stato spesso sostituito in stagione, diventando una riserva di Simeone.

Secondo ‘Elgoldigital.com’, i blaugrana potrebbero sferrare l’assalto al portoghese, soffiandolo a Juventus e Milan. Un indizio è dato dal mancato rinnovo con Coutinho e Dembelè, due pedine del reparto offensivo di Xavi con il contratto in scadenza a giugno 2022.