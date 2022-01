Calciomercato, Xavi piomba sul talento: sfida a Juve, Milan e Roma

Il Barcellona cerca l’anticipo su Juventus, Milan e Roma per il talento della Ligue 1

Arrivata la metà di gennaio, entra nel vivo la sessione di calciomercato. Le occasioni non mancano, dai giovani ai giocatori in scadenza di contratto. Tra loro figura anche Boubakar Kamara, centrocampista del Marsiglia ancora privo del prolungamento contrattuale. Sul gioeillino – classe 1999 -, ci sono tre club italiani ed uno spagnolo.

Juventus, Milan e Roma sono sulle tracce di Kamara. Il centrale del Marsiglia sta incantando tutta la Ligue 1 ma probabilmente lascerà la Francia a fine stagione. Alto 1,84 metri, il centrocampista di origini senegalesi ha totalizzato 144 presenze in sei stagioni con la prima squadra dell’Olympique Marsiglia. Secondo ‘Elnacional.net’, il Barcellona potrebbe soffiarlo alle tre società italiane.

Calciomercato, Kamara può diventare il nuovo Busquets: il Barcellona sfida le italiane

Si accende la maxi sfida tra Juventus, Roma, Milan e Barcellona per Kamara. I blaugrana, alle prese con i malumori di Sergio Busquets, potrebbero decidere di sferrare l’assalto al mediano francese per non restare senza un tassello fondamentale.

Sergio Busquets ha collezionato 655 presenza con la maglia del Barcellona, facendo praticamente la storia del club. Arrivato all’età di 33 anni, non è escluso che possa decidere di cambiare casacca, evitando di prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Molto dipenderà dalle volontà del club, più deciso a far crescere talenti emergenti come Pedri e Gavi piuttosto che continuare a puntare sul veterano spagnolo.