Scambio in Premier, sacrificio Bentancur: la Juventus ci prova

La Juventus disegna il possibile scambio con il club inglese: Bentancur può dire addio, ecco il sostituto

Il big match contro il Milan, di scena questa sera a San Siro, si avvicina a grandi passi. Una gara fondamentale per il prosieguo della stagione della Juventus di Allegri, ancora speranzosa di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto è alla portata ma per arrivarci, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si sta già muovendo in ottica calciomercato. A gennaio potrebbe muoversi qualcosa nello scacchiere tattico del tecnico livornese.

Tra entrate ed uscite, uno dei nomi che rischia di finire lontano da Torino è quello di Rodrigo Bentancur. Il talentuoso centrocampista uruguagio, in scadenza il 30 giugno 2024 con la Juventus, ha accumulato 25 presenze, con 3 assist in 1495′ sul rettangolo verde. Nonostante ciò, la società torinese sarebbe pronta a sacrificare il 24enne di Nueva Helvecia per arrivare ad un colpo importante, direttamente dalla Premier League.

Colpo dall’Aston Villa: la Juventus prova lo scambio

Occhi in casa Aston Villa, al quale il club di Andrea Agnelli potrebbe proporre uno scambio già nell’attuale sessione di mercato. La Juventus ci proverà per Douglas Luiz, 23enne centrocampista brasiliano che tanto bene sta facendo agli ordini di Steven Gerrard.

La valutazione di Bentancur è di 25 milioni di euro: il club inglese potrebbe chiedere altri 15 milioni cash per lasciare partire il talento verdeoro. La Juventus ha intenzione di effettuare un tentativo quando manca una settimana alla chiusura del calciomercato invernale.

In caso di esito negativo, i discorsi potrebbero essere solo rimandati all’estate. Bentancur, dunque, è nella lista dei cedibili di Allegri: il suo erede può essere Douglas Luiz.