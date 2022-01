Calciomercato Juve, Simeone ci prova | Assalto con scambio

Il Cholo Simeone si prepara all’assalto per un big bianconero: sul piatto ci sono tanti soldi più un giocatore di talento

Alle prese con una stagione difficile – l’Atletico è lontano ben 13 punti dalla vetta occupata dai rivali cittadini – Diego Simeone guarda già al futuro. Il reparto offensivo, considerando lo scontato addio di Luis Suarez e la quasi certa partenza di Joao Felix, ha bisogno di una bella ventata di novità. E di talento. L’obiettivo numero uno è ben presto stato dichiarato.

In vista della prossima stagione il ‘focoso’ tecnico dei Colchoneros è disposto a sacrificare perfino Yannick Carrasco pur di arrivare al profilo designato come di vitale importanza per risollevare le sorti della sua squadra. L’obiettivo è un giocatore della Juventus tra i più richiesti dalle big d’ Europa.

Simeone all’assalto di Chiesa: offerta choc

Come riportato dal portale ‘El Gol Digital’ il club iberico sarebbe disposto ad offrire il succitato trequatista belga più 30 milioni pur di convincere la Juve a cedere Federico Chiesa. L’azzurro, ai box per il resto della stagione, potrebbe essere sacrificato sull’altare di un bilancio che non lasca troppi margini di manovra al club bianconero.