Barcellona, Dybala adesso: la ‘provocazione’ della Juventus

Il Barcellona spaventa la Juventus e mette nel mirino Dybala: per prelevare subito l’argentino arriva l’offerta di scambio provocatoria

Continua a preoccupare il caso Dybala in casa Juventus. L’argentino continua a essere un elemento fondamentale della rosa bianconera, e lo sta dimostrando con i gol che stanno trascinando i bianconeri verso vittorie importanti.

Il suo contratto con la Juventus però a fine giugno scadrà e dunque la ‘Joya’ potrà liberarsi a parametro zero. Per ora le trattative per il rinnovo sembrerebbero non dare sensazioni positive, così i top club europei iniziano a monitorare con interesse la situazione. In particolare ci sarebbe il Barcellona sulle tracce di Dybala, che però non vorrebbe aspettare giugno per averlo. Assalto subito all’argentino con l’offerta di scambio provocatoria.

Juventus, il Barcellona vuole Dybala subito: scambio con De Jong

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere un’incognita in casa Juventus. L’argentino infatti a giugno potrà partire a titolo gratuito, visto il contratto in scadenza e un rinnovo che fatica ad arrivare. Nel frattempo però a insistere per la ‘Joya’ bianconera sembrerebbe essere il Barcellona, che lo avrebbe messo nel mirino da tempo.

I catalani però non vorrebbero attendere giugno per avere Dybala, ma vorrebbero acquistarlo subito. Così il club spagnolo potrebbe tentare la Juventus con uno scambio con Frenkie De Jong, centrocampista che piacerebbe alla Juventus e che farebbe più che comodo al centrocampo di Allegri. L’olandese inoltre è stato pagato 75 milioni dal Barcellona e al momento sarebbe valutato intorno ai 60 milioni. Al momento però lo scambio non soddisferebbe la Juventus, che non vuole privarsi del suo numero 10 a gennaio, con qualche possibilità per il rinnovo ancora viva.