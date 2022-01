Scambio immediato, Juventus e Milan: addii dolorosi

Cattive notizie per il calciomercato invernale di Juventus e Milan: doppio addio, c’è lo scambio immediato

Poche ore ad uno dei match più importanti nel girone di ritorno di Serie A. Milan-Juventus significa tanto per i rossoneri che, seppur con ritardo, devono rispondere all’Inter per non perdere il treno scudetto. D’altro canto, però, la squadra di Allegri ha intenzione di dare continuità ai recenti risultati per provare la rimonta ad un posto che qualifichi i bianconeri per la prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato, dalla Spagna non arrivano notizie propriamente confortanti per le due big italiane. La Juventus, è ormai chiaro, è a caccia di rinforzi di peso che possano dare maggiore liberà d’azione ad Allegri.

Da un nuovo centrocampista all’attaccante che possa rimpiazzare, e far meglio, del deludente Morata. In tal senso, uno dei nomi caldi per la ‘Vecchia Signora’, seguito ormai da diversi mesi dai dirigenti juventini, è quello del gioiello in uscita dal Barcellona Ousmane Dembele. Secondo ‘Elgoldigital.com’, il club di Laporta avrebbe ormai deciso di dire addio all’ex Borussia Dortmund, già nell’attuale sessione di mercato.

Scambio con Dembele: anche il Milan ko

A poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale, l’assalto del Chelsea può portare ad una doppia clamorosa beffa per Juventus e Milan. I ‘Blues’ hanno puntato Dembele e per regalarlo a Tuchel già a gennaio, sono pronti ad offrire il cartellino di Hakimi Ziyech.

L’esterno marocchino è da tempo uno dei grandi sogni di mercato del Milan che, adesso, rischia seriamente di sfumare. Il Barcellona potrebbe accogliere Ziyech, salutando Dembele diretto a Londra.

Le italiane, in questo modo, finirebbero a mani vuote e costrette a virare su altri obiettivi: l’asse Londra-Barcellona può infiammarsi negli ultimi giorni di gennaio.