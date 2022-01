Juventus, può partire anche Bentancur: scambio e colpo in difesa

Bentancur è approdato alla Juventus nel lontano luglio 2017 nell’ambito dell’operazione Tevez col Boca Juniors. Il suo futuro potrebbe essere in Premier

Juventus alle prese con piccole e grandi manovre per un calciomercato di gennaio che si preannuncia più intenso del previsto. Vedi il ‘caso’ Morata, il quale ha già un accordo col Barcellona e le tante altre possibili uscite in ballo che condizionano del tutto il fronte entrate.

Restando in tema cessioni, però, facciamo il nome di uno del quale si parla poco ottica mercato: Rodrigo Bentancur. Ci sembra chiaro che Allegri non impazzisca per lui, per via ma non solo di un rendimento che solo in poche occasioni è stato davvero all’altezza delle aspettative di questo centrocampista uruguagio approdato a Torino nel luglio 2017 e nell’ambito dell’operazione Tevez col Boca Juniors. Bentancur non ha mai ‘sfondato’, rimanendo nel limbo dell’eterna promessa mancata. L’età, 24 anni, gioca comunque ancora in suo favore, ecco perché non mancano di certo le pretendenti al suo cartellino che ha una valutazione intorno ai 40-45 milioni.

Per l’ex ‘Xeneizes’ si possono fare avanti nell’estate che verrà alcuni club inglesi. Attenzione in particolare al Liverpool di Klopp, da molti ritenuto un suo estimatore. Cherubini e soci potrebbero nel caso cogliere la palla al balzo provando a concretizzare uno scambio. Uno scambio con Ibrahima Konate.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Milan a caccia di un difensore: proposta una promessa brasiliana

Calciomercato Juventus, Konate per rinforzare la difesa

Konate è un difensore francese di 22 anni, un colosso di 194cm che non sta trovando spazio (solo 10 presenze per un totale di 854′) nonostante l’investimento estivo di 40 milioni per strapparlo al Lipsia. La Juve deve rinnovare, anzi diciamo pure rifondare la difesa con la quasi certa partenza di de Ligt, per questo un profilo alla Konate, giovane e di prospettiva ma allo stesso tempo con già una buona esperienza a livello internazionale sarebbe il perfetto rinforzo. Anche a scapito della perdita di Bentancur, per il quale il Boca vanta una percentuale sulla futura rivendita oggi probabilmente non più come due anni fa del 40 per cento.