Stoccata alla Juventus: “Sperano che firmi per un’altra squadra”

Il rinnovo del fantasista tiene ancora banco in caso Juventus, alimentando i dubbi della critica: “Sperano che Dybala firmi per un’altra squadra”

La rimonta sulla Roma non ha evitato una pioggia di critiche sulla Juventus. Nelle prime due prestazioni del 2022, gli uomini di Allegri non sono stati brillantissimi, pur trovando 4 punti sui 6 a disposizione. Nel match dell’Olimpico si è rivisto, almeno sul tabellino, Paulo Dybala: la Joya è stato argomento di dibattito a ‘Top Calcio 24’.

Nonostante le numerose assenze che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco, Dybala ha realizzato nove gol tra Serie A e Champions League, diventando il miglior marcatore stagionale della Juventus. Attualmente questi numeri non bastano per prolungare il suo contratto, prossimo alla scadenza di giugno 2022. Secondo il giornalista Matteo Caronni, la dirigenza bianconera non preme per il rinnovo: “Per me, Dybala, ad oggi, non ha un’alternativa alla Juventus – prosegue -. Mi ricorda molto la situazione di Calhanoglu, prima del malore di Eriksen”. Non solo, il giornalista ha poi rincarato la dose con una stoccata ai vertici della società”.

Juventus-Dybala, ancora niente rinnovo: la ‘stoccata’ di Caronni

La questione legata al rinnovo di Dybala tiene banco ormai da mesi in casa Juventus: l’accordo tra Cherubini e l’agente Antun stenta ad arrivare, alimentando più di qualche dubbio. Non mancano le perplessità per Matteo Caronni: “I dirigenti della Juventus quasi sperano che Dybala firmi per un’altra squadra, così da potersi giustificare davanti ai tifosi – prosegue il giornalista. La Juve sa già che il prossimo mercato, lo farà con la cessione di de Ligt, ma prima si dovrà concretizzare, non è una cosa già fatta”.