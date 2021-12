Juventus, il ‘giallo’ della clausola pro Barcellona: la verità su de Ligt

La Juventus fatica a trattenere De Ligt: ecco la verità rispetto alla clausola

Il calciomercato di gennaio potrebbe regalare qualche occasione interessante alla Juventus che continua a cercare rinforzi, soprattutto in attacco. Intanto rimane in sospeso il rinnovo di Dybala, anche se tutto sembra ormai quasi solo una formalità. Continuano, invece, i dubbi su Morata e sulla volontà di riscattarlo o meno.

Intanto, però, questa secondo parte di stagione potrebbe essere l’ultima con la maglia bianconera per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese sembra quasi certo di voler lasciare Torino a fine stagione e il suo agente Mino Raiola ha più volte fatto intendere che la possibilità è concreta e reale. Raiola ha avuto contatti con diverse squadre, in particolare con il Barcellona, visti gli ottimi rapporti con il presidente Joan Laporta. L’ex Ajax è molto ambito dai top club europei ma il valore del cartellino è piuttosto alto. Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di una clausola “speciale” ridotta, da 75 milioni, valida soltanto per il Barcellona, diversa dalla cifra di 120 milioni valida per gli altri club.

Clausola pro Barcellona inesistente

Una clausola pro Barcellona, che avrebbe, quindi, favorito l’affare per i blaugrana. Clausola che, però, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ non risulta essere inserita nell’accordo del 2019. I catalani hanno una situazione finanziaria ed economica disastrosa e non hanno i mezzi per permettersi un acquisto di questo tipo, ne di sostenerne l’ingaggio. Il Barça non avrebbe, quindi, alcun vantaggio. Di certo con la cessione di De Ligt, la Juventus sarebbe in grado di finanziare il prossimo mercato estivo.