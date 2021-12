Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: Roma superata

La Juventus vuole rinforzare fin da subito la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: colpo a centrocampo, superata la Roma

A gennaio la Juventus vorrebbe mettere a segno colpi sensazionali in vista della seconda parte di stagione. E così potrebbe chiudere per un super rinforzo in mezzo al campo.

Come svelato dal Borussia Monchengladbach, il centrocampista svizzero Denis Zakaria andrà via a parametro zero in vista della prossima stagione. Così la Juventus potrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio sulla base di 10 milioni di euro superando la Roma.

Il club bianconero ha monitorato attentamente diversi profili in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Allegri. Lo svizzero potrebbe essere un rinforzo utile visto che è funzionale all’idea di calcio dell’allenatore livornese.

Calciomercato Juventus, Zakaria per il centrocampo bianconero

Il direttore sportivo del club tedesco, Max Eberl, ha spiegato: “Ora sappiamo con chi possiamo pianificare la prossima stagione e con chi no. E anche in quali circostanze affronteremo la seconda metà del campionato. Era importante per noi”. Sulle sue tracce c’erano la Roma e il Borussia Dortmund, ma alla fine la Juventus cercherà di avere la meglio.