Addio deciso, lascia la Juventus a gennaio: c’è il Barcellona

Il calciomercato della Juventus vedrà l’addio di un big già nelle prossime settimane: alla finestra c’è il Barcellona

La sosta natalizia sta per avvicinarsi al suo termine e la Juventus è già proiettata alla delicata sfida di campionato contro il Napoli. Un inizio di stagione in Serie A tutt’altro che esaltante per gli uomini di Massimiliano Allegri che devono recuperare terreno e tentare, da qui a giugno, di chiudere almeno al quarto posto in campionato qualificandosi alla prossima Champions League. Dal campo al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ è già tempo di orientarsi sui prossimi movimenti che dal 3 gennaio potrebbero modificare lo scacchiere del tecnico livornese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio e scambio da 40 milioni per l’erede di Szczesny

Tra entrate ed uscite, in tal senso, arriva una novità sorprendente dalla Spagna e che riguarda uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico ‘Marca’, il Barcellona avrebbe intenzione di puntare forte, sin da subito, su Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, in prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid fino al prossimo giugno, non sta vivendo la sua miglior stagione e potrebbe decidere di cambiare aria già nelle prime settimane del 2022.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ride l’Inter | Il grande ex: “E’ un rimpianto per Allegri”

Juventus, addio Morata: il Barcellona fa sul serio

La Juventus non è pienamente convinta da Morata, per il quale tra pochi mesi servirebbero ben 35 milioni di euro per il riscatto del cartellino dai ‘Colchoneros’. Ecco quindi che Xavi, in prima persona, sia è attivato per avere subito a disposizione Morata, con i contatti tra l’allenatore spagnolo e l’ex Real già in fase avanzata, secondo ‘AS’.

Sono 7 le reti stagionali, con 3 assist vincenti, di Morata con la maglia della Juventus, in 23 presenze complessive.

LEGGI ANCHE >>>Inter e Juventus, colpo stellare dalla Spagna: c’è già l’erede

Situazione dunque in divenire: le prossime settimane saranno decisive per l’eventuale passaggio di Morata dalla Juventus al Barcellona.