Juventus, ride l’Inter | Il grande ex: “E’ un rimpianto per Allegri”

L’ex juventino non si nasconde e parla di un grosso rimpianto per la Juventus di Massimiliano Allegri: le dichiarazioni

Mancano ancora diversi giorni al ritorno in campo dopo la sosta che vedrà la Juventus affrontare il Napoli di Spalletti. Allegri spera di poter completare un girone di ritorno ben lontano dalle prestazioni, spesso deludenti, che hanno contraddistinto la prima parte della stagione bianconera. In tal senso, in attesa che il calciomercato invernale possa regalare novità all’undici allenato dal tecnico toscano, uno dei grandi ex della Juventus torna a parlare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta per il bomber: offerta rifiutata

Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex centrocampista bianconero Angelo Di Livio ha detto la sua sulle ultime scelte di mercato della ‘Vecchia Signora’. In particolar modo, nel mirino di Di Livio vi è l’attacco di Massimiliano Allegri. Chi è arrivato la scorsa estate ma, soprattutto, chi è sfumato. Un nome su tutti: Edin Dzeko.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, il bomber si allontana: accordo col club spagnolo

Juventus, Di Livio sull’attacco di Allegri

“In estate bisognava prendere Dzeko: se lo sono lasciati sfuggire, ma sarebbe stata la soluzione perfetta. Ma adesso non è tempo di rimpianti”. Si esprime così l’ex centrocampista che sostiene come l’ex attaccante della Roma fosse il profilo ideale per il post Cristiano Ronaldo. Il bosniaco sta dimostrando di essere un vero trascinatore, anche nell’attacco dei campioni d’Italia dove ha rimpiazzato una figura ingombrante come quella di Lukaku.

Da Dzeko sono arrivate già 11 reti e 5 assist vincenti in 24 apparizioni stagionale. Un pensiero poi su Scamacca che sembrerebbe molto vicino alla squadra torinese: “Sento parlare di Scamacca, che mi piace ed è un investimento giusto anche per il futuro”.

LEGGI ANCHE >>>Colpo in Serie A, il Milan ci prova subito: sfida alla Juventus

Non può mancare, in conclusione, l’opinione di Di Livio sull’avvincente corsa scudetto che vede la Juventus lontanissima, ben 12 punti, dall’Inter capolista: “Per lo scudetto ormai è tardi, l’Inter viaggia troppo spedita e anche il Milan è solido”.