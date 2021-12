Calciomercato Juventus, svolta per il bomber: offerta rifiutata

La Juventus prosegue la caccia al rinforzo in attacco, arriva la svolta per i bianconeri: frena l’approdo del bomber, offerta rifiutata

Non è più un segreto ormai: la Juventus proverà ad acquistare un nuovo attaccante già nel calciomercato di gennaio. L’apporto dato finora da Morata, seppur in miglioramento nell’ultimo periodo, non può assolutamente considerarsi soddisfacente. Lo spagnolo, infatti, ha realizzato appena 7 gol in 23 partite disputate, troppo poco per i livelli a cui ambisce la ‘Vecchia Signora’.

Il suo riscatto dall’Atletico Madrid la prossima estate per 35 milioni di euro è fortemente in bilico, per questo la Juve vorrebbe muoversi prima possibile per potenziare quel ruolo. Se Vlahovic – in cima alla lista dei desideri – è praticamente impossibile in inverno e altamente improbabile in estate, per Icardi il discorso è diverso, perlomeno in parte. L’argentino sarebbe ovviamente più fattibile del serbo, ma parliamo comunque di un’operazione in salita visto l’enorme ingaggio da 12 milioni di euro netti. Inoltre, l’ex Inter sta bene al PSG e non sembra intenzionato a fare le valigie, anche a costo di vedere poco o nulla il campo. Nel taccuino di Cherubini, dunque, sono segnati anche altri nomi che potrebbero fare al caso di Allegri. Fra questi è presente Anthony Martial, in uscita dal Manchester United.

Calciomercato Juventus, offerta rifiutata per Martial

Sul francese classe ’95, come vi abbiamo raccontato, c’è il Siviglia di Monchi. Il club andaluso, dal canto suo, ha già presentato una prima offerta ai ‘Red Devils’. I biancorossi vorrebbero prelevare il cartellino dell’ex Monaco in prestito secco pagando a metà l’ingaggio (4 milioni di euro su 8).

Stando a quanto riferisce ‘Marca’, gli inglesi avrebbero rifiutato questa proposta. Vorrebbero, infatti, l’intero pagamento dello stipendio, dettaglio che complica il possibile colpo. Potrebbe approfittarne la Juventus inserendosi nella trattativa, anche se il Siviglia per adesso resta avanti essendo la meta preferita di Martial.