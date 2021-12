Juventus, il bomber si allontana: accordo col club spagnolo

La Juventus continua a cercare il colpo in attacco a gennaio, ma uno degli obiettivi è sempre più lontano: accordo col club spagnolo

Calciomercato invernale ormai dietro l’angolo e Juventus che proverà a risolvere il problema dei gol in attacco. In questa prima metà di stagione infatti la squadra di Allegri ha messo a segno solamente 27 gol in 19 giornate, troppo pochi per un top club.

Così inevitabilmente il primo obiettivo per gennaio diventa un attaccante che possa garantire gol, visto che i capocannonieri bianconeri al momento sono Dybala e Morata con soli 5 gol. Uno degli obiettivi della Juventus però si avvicina a sfumare, poiché sembrerebbe essere tutto fatto per il suo passaggio in Spagna. C’è già l’accordo col nuovo club spagnolo.

Juventus, Martial sfuma: c’è l’accordo col Siviglia

Bomber cercasi in casa Juventus. L’attacco sarà certamente un reparto che avrà bisogno di un innesto importante per migliorare la media gol della squadra, che attualmente è bassa. Nel mirino dei bianconeri sembrerebbe finito Anthony Martial, attaccante di proprietà del Manchester United, chiuso dai tanti talenti in rosa.

Il bomber infatti vorrebbe cambiare aria e la conferma è stata data anche dal tecnico Ralf Rangnick. Così sulle sue tracce oltre alla Juventus ci sarebbe anche il Siviglia, squadra che avrebbe deciso di anticipare la concorrenza avviando i contatti con il Manchester United sin da subito. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, gli spagnoli vorrebbero l’attaccante in prestito fino a fine stagione, senza diritti o obblighi di riscatto. L’accordo con lo United sembrerebbe vicino e l’obiettivo della Juventus dunque sarebbe vicino a saltare.