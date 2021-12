Il Barcellona punta un difensore della Premier League per gennaio: beffa per le big di Serie A, in particolare per il Milan

Il Barcellona continua il suo momento di crisi finanziaria e nel mercato di gennaio cercherà di cogliere almeno qualche occasione per rinforzarsi, visto anche l’inaspettato addio al calcio di Sergio Aguero per un problema cardiaco che ha lasciato un vuoto nel reparto offensivo. Il club catalano, però, guarda attentamente anche al reparto difensivo, ormai privo di punti fermi e bisognoso di forze fresche.

Il Barcellona da tempo segue Matthijs De Ligt, sulla base degli ottimi rapporti tra l’agente del difensore olandese, Mino Raiola, e il presidente blaugrana Joan Laporta. Il difensore bianconero, però, costa troppo per le possibilità economiche quasi nulle del Barcellona. Ecco perché la prossima destinazione di De Ligt sicuramente non sarà la Catalogna. Il Barça avrebbe virato su un nuovo obiettivo, pescando in Premier League. Un difensore che è seguito anche da Juventus e altre big italiane come Inter e soprattutto Milan ma che presto potrebbe diventare un nuovo giocatore del Barcellona.

Colpo Christensen dal Chelsea: beffa Juve, Milan e Inter

Il Barcellona avrebbe virato sul difensore del Chelsea, Andreas Christensen. Il danese classe ’96 sta avendo il suo spazio nel Chelsea di Tuchel, come dimostrano le 17 presenze tra Premier e Champions, ma non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Ecco perché il Barcellona vorrebbe cogliere l’occasione visto anche l’apprezzamento del nuovo allenatore Xavi.

Secondo quanto riportato da ‘sport.es’ il Barcellona sarebbe intenzionato ad affondare il colpo per Christensen che rispetto a De Ligt ha un prezzo inevitabilmente minore, visto anche il contratto in scadenza. Il Chelsea non intende perderlo a costo zero a giugno e qualora non trovasse l’accordo per il rinnovo in breve tempo, potrebbe aprire al Barcellona. Di conseguenza perderebbero un’occasione ghiotta le big di Serie A, in particolare il Milan che da tempo lo osserva con attenzione. Inoltre il club catalano segue con particolare attenzione anche Azpilicueta, in vista di gennaio, come rinforzo di esperienza, anche lui in scadenza a giugno 2022.