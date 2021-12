Colpo in Serie A, il Milan ci prova subito: sfida alla Juventus

Milan e Juventus alla finestra per il talento protagonista in Serie A: Maldini e Massara provano a giocare d’anticipo

La vittoria sull’Empoli è ormai un ricordo lontano. Il Milan guarda con ottimismo alla sfida, al rientro dopo la sosta natalizia, contro la Roma di Josè Mourinho. I rossoneri non possono concedersi altri passi falsi se vogliono tenere il passo dell’Inter, a +4 sulla squadra di Pioli. Dal campo al calciomercato, il ‘Diavolo’ pianifica le prossime mosse già in vista della riapertura della sessione invernale, il prossimo 3 gennaio. Sono diversi gli obiettivi del club di via Aldo Rossi, con un focus in particolare sul centrocampo.

Il Milan perderà per un mese Franck Kessie e Ismael Bennacer, impegnati nell’imminente Coppa d’Africa. I rossoneri, dunque, guardano ad almeno un innesto in mezzo al campo, reparto nel quale la squadra di Pioli ha mostrato maggiori limiti in questa prima parte di stagione. Fari puntati in Serie A ed in particolar modo in casa Bologna, dove il profilo di Mattias Svanberg piace e non poco ai vertici rossoneri.

Milan, occhi su Svanberg: la situazione

Classe 1999 e già 3 reti e 2 assist in 21 presenze stagionali con la maglia del Bologna. Mattias Svanberg può diventare una delle priorità del Milan: il club è infatti intenzionato a farsi avanti già nelle prime settimane di gennaio.

Svanberg piace anche alla Juventus, ma per giugno: il cartellino del 22enne arrivato in Emilia dal Malmö tre anni e mezzo fa per 750mila euro, vale adesso circa 10 milioni di euro. Un duello a distanza quello tra rossoneri e bianconeri per il gioiello di Sinisa Mihajlovic.

Se l’assalto del Milan, per gennaio (i rossoneri ci hanno già pensato un anno fa) dovesse fallire, la Juventus tornerebbe in primissima fila per l’estate 2022.