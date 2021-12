Milan, doppio colpo gratis: sgarbo a Juventus e Inter

Il Milan prepara il doppio affare a parametro zero: possibile colpo da Juventus e Inter senza spendere soldi

Il Milan continua il suo percorso di crescita e lavora per rinforzare la propria rosa per diventare sempre più competitiva. Al momento l’annata non sta andando male, c’è solo una macchia inerente alla mancata qualificazione agli ottavi di Champions League ma era molto difficile passare nel girone composto solo da squadre esperte.

Calciomercato Milan, doppio colpo a parametro zero: sgarbo a Juventus e Inter

In Serie A invece il Milan sta andando più che bene ed è ancora in corsa per lo scudetto, visto che dista appena quattro punti dall’Inter capolista. Il ‘Diavolo’ intanto continua a pensare alle mosse da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato e potrebbe esserci un doppio innesto a parametro zero.

Il Milan infatti avrebbe messo nel mirino sia Matias Vecino che Federico Bernardeschi. Il calciatore dell’Inter e quello della Juventus hanno entrambi il contratto in scadenza nell’estate del 2022 e per questo può arrivare l’addio gratis. I rossoneri vogliono approfittarne e per questo motivo cercano il doppio colpo gratis dalle rivali.

Vecino non sembra essere un elemento importante dei nerazzurri mentre Bernardeschi ha trovato maggiore continuità nell’ultimo periodo, ma nonostante ciò non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo.