Il centrocampista brasiliano della Juventus, Arthur Melo, sarebbe sul punto di dire addio ai bianconeri: idea scambio per il top

Una situazione da risolvere il prima possibile quella che riguarda il futuro del brasiliano, Arthur Melo, che non sembra più essere al centro del progetto di Massimiliano Allegri.

Come svelato dall’edizione di Tuttosport sul giocatore brasiliano della Juventus ci sarebbe anche il forte interessamento dell’Arsenal, che è tornata protagonista sotto la gestione di Arteta. La suggestione potrebbe essere quella di uno scambio con l’attaccante gabonese, Aubameyang, che non è più il capitano dei Gunners vivendo ormai da separato in casa.

LEGGI ANCHE >>>Fabian Ruiz positivo al Covid | Il comunicato UFFICIALE del Napoli

Lo stesso manager spagnolo ha spiegato nei giorni scorsi: “Per il momento non fa più parte della squadra. Non so fino a quando, è una decisione dolorosa ma che dovevamo prendere”.

LEGGI ANCHE >>>Juve, Milan e Inter | Talento allo scoperto: “Arrivata offerta”

Calciomercato Juventus, scambio con l’Arsenal

Un’ipotesi prestito con il discorso riscatto rimandato a giugno tra Juventus e Arsenal. La situazione Arthur sarà da monitorare attentamente nelle prossime ore con l’ex Barcellona voglioso di una nuova avventura suggestiva anche per la seconda parte di stagione. Finora il brasiliano non è stato impiegato da Allegri in maniera costante anche visto i vari infortuni muscolari rimediati negli ultimi mesi. Un’idea di scambio suggestiva con Aubameyang.