Addio Juventus, Raiola ha deciso: contatti con il presidente

Mino Raiola prepara una clamorosa operazione di mercato per il 2022: avviati i dialoghi con il presidente, addio Juventus

La Juventus ha chiuso il suo 2021 con la vittoria in casa sul Cagliari. Un successo che rilancia le ambizioni della ‘Vecchia Signora’ che, al ritorno in campo dopo la sosta natalizia, dovrà vedersela con il Napoli di Luciano Spalletti. Dal campo al calciomercato, i bianconeri rischiano di fare i conti con le prossime mosse di Mino Raiola. Il potente agente ha già pianificato quelle che saranno le operazioni, dal prossimo giugno, che possono pesantemente coinvolgere proprio la Juventus.

Stando a quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, l’agente ha avviato ormai da tempo i contatti con diversi top club europei per tentare di ‘muovere’, tra sei mesi, i suoi assistiti. In primo piano c’è il Barcellona, con il quale Raiola sta parlando anche di Paul Pogba, che da mesi rientra nella lista degli obiettivi della Juventus, ed Erling Haaland. Ma non solo. Raiola avrebbe allacciato i contatti con il patron blaugrana Joan Laporta per uno dei cardini della squadra di Allegri.

Si tratta chiaramente di Matthijs de Ligt, avvicinato a diverse big europee ma con il club catalano che avrebbe ferma intenzione di puntarvi con forza per l’anno prossimo. Con Pique più vicino al ritiro e Eric Garcia che non convince a pieno Xavi, il nome dell’ex capitano dell’Ajax può essere quello giusto.

Laporta avrebbe intenzione di fare uno sforzo importante per assicurarsi le prestazioni di de Ligt nel 2022/23, dopo che la Juventus lo ha prelevato dalla società olandese per 86 milioni di euro.

In questa stagione, de Ligt ha accumulato 20 presenze con la maglia bianconera, con 1 gol e 1739′ in campo agli ordini di Allegri.