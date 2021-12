Scambio con l’Inter, Spalletti fa fuori il big: c’è un ostacolo

Il calciomercato invernale potrebbe vedere un clamoroso scenario sull’asse Milano-Napoli: scambio in attacco immediato

Con il campionato fermo in attesa di riprendere il prossimo 6 gennaio, le società di Serie A sono già focalizzate su quelle che potrebbero essere le operazioni da concretizzare nelle prossime settimane. Il calciomercato di gennaio può quindi regalare sorprese a big come Napoli ed Inter: con una intrigante ipotesi di scambio tra le due società destinata a prendere corpo nelle prime settimane del 2022. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, vi sarebbe una vera e propria crisi, in casa Napoli, tra Luciano Spalletti ed uno dei big partenopei.

Si tratta di Dries Mertens, in scadenza tra sei mesi con la società di De Laurentiis e che a sorpresa potrebbe salutare Napoli per trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Alcune incomprensioni tra l’allenatore toscano ed il talento belga possono quindi aprire uno scenario con la società campione d’Italia, già nelle prossime settimane. Il 34enne di Leuven, 18 presenze e 6 reti stagionali con il Napoli, è stato già in passato accostato all’Inter ma adesso, a gennaio, il suo trasferimento potrebbe portare agli azzurri una contropartita di assoluto livello.

Scambio Mertens-Sanchez: c’è un ostacolo

Si tratta di Alexis Sanchez, in scadenza nel 2023 con l’Inter e avvicinato più volte alle uscite in quel di Milano. Si è parlato di Barcellona ma adesso per il cileno potrebbero aprirsi le porte della società partenopea.

Uno scambio alla pari, che, tuttavia, vedrebbe un ostacolo non di poco conto per il Napoli. L’ingaggio di Sanchez, infatti, tocca i 7 milioni netti all’anno: ben 3 in più dell’ex PSV e che dovrebbero, quindi venire spalmati su più anni per rendere concretizzabile l’operazione

Situazione dunque in divenire: le prossime settimane saranno decisive per possibili sviluppi sull’asse Milano-Napoli.