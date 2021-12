Calciomercato Milan, cessione a sorpresa: colpaccio Muriel

Il Milan avrebbe intenzione di farsi avanti, già nel prossimo calciomercato invernale, per Luis Muriel: pronta la cessione

Mancano ancora diversi giorni al ritorno in campo. Il Milan, dopo la sosta, dovrà vedersela contro la Roma di Mourinho a San Siro. Una partita delicata, con la società rossonera che ha però già rivolto le proprie attenzioni alle prossime manovre di calciomercato. Poco più di una settimana alla riapertura della sessione invernale ed il nome caldo per l’attacco rossonero, secondo quanto riportato dall’odierna edizione di ‘Tuttosport’, torna ad essere quello di Luis Muriel.

LEGGI ANCHE >>>Addio immediato in Serie A: Pioli esulta, via libera Milan

Il Milan, è ormai chiaro da tempo, cerca almeno un rinforzo di peso in avanti che possa dare manforte a Ibrahimovic, Leao e Giroud. Il talento colombiano, da diversi mesi in rotta di collisione con Gian Piero Gasperini, è in scadenza nel 2023 e l’addio all’Atalanta sarebbe un’opzione più che valida già per le prossime settimane. In tal senso, il Milan, avrebbe intenzione di dare il via ad una cessione, già nelle prossime settimane, per accumulare un tesoretto da reinvestire proprio per l’acquisto del 30enne di Santo Tomàs.

LEGGI ANCHE >>>Juve, Milan e Inter | Talento allo scoperto: “Arrivata offerta”

Milan, occhi su Muriel: serve una cessione

La valutazione di Muriel è vicina ai 25 milioni ed il ‘Diavolo’ deve fare posto per l’eventuale ingresso dell’attaccante che, da diversi mesi, è accostato anche ad altre big di Serie A. In tal senso, il nome giusto in uscita da Milanello può essere quello di Ante Rebic. Il croato ha deluso, saltando moltissime partite per infortunio e potrebbe essere sacrificato nel calciomercato invernale.

Uno scenario, con Rebic ceduto per 18-20 milioni di euro, che vedrebbe successivamente il via libera per l’approdo del colombiano alla corte di Pioli. Il passaggio di Boga dal Sassuolo all’Atalanta può favorire il club di via Aldo Rossi, già nelle prossime settimane di mercato.

LEGGI ANCHE >>>Ancelotti lo scarica, si libera a gennaio | Occasione Milan

Situazione dunque in divenire, con Muriel (3 reti e 5 assist in 17 presenze con la ‘Dea’) che può quindi prendere il posto di Rebic nello scacchiere tattico di Stefano Pioli.