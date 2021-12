Milan, la pista che porta al bomber si raffredda: nessun contatto

Il Milan continua a cercare un attaccante per rinforzare la rosa di Stefano Pioli: si raffredda la pista per il bomber di Serie A

Prima parte di stagione certamente positiva per il Milan, che chiude le prime 19 giornate al secondo posto in Serie A. In Champions League le cose invece non sono andate bene, con l’ultimo posto in un girone però proibitivo.

Adesso la concentrazione del club ovviamente va alla sessione di calciomercato invernale che aprirà il primo gennaio. Per il Milan la priorità sarà un difensore centrale, ma anche un attaccante. Proprio per quanto riguarda la ricerca del bomber sembrerebbe raffreddarsi la pista che porta a un attaccante della Serie A che interessa da tempo e che fa gola a diversi club. Non c sarebbero stati contatti.

Milan, Muriel più lontano: la pista si raffredda

Calciomercato invernale che scalda i motori e le squadre di Serie A lavorano per mettere a segno colpi che possano colmare le lacune delle rose. In casa Milan si continua a cercare un attaccante, ma una pista sembrerebbe raffreddarsi. La società rossonera avrebbe messo nel mirino Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta che fa gola a diversi club.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, la pista che porterebbe all’attaccante colombiano, chiuso da Zapata e anche adesso dall’arrivo di Boga, si sarebbe raffreddata perché non ci sarebbero stati contatti tra le due parti. C’è comunque ancora un mese per il Milan per cercare di ravvivare la trattativa e mettere a segno un colpo importante.