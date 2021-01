Il Milan pensa ad un giovane talento del Bologna, Walter Sabatini si è espresso in merito al presunto interessamento dei rossoneri

Nonostante il momento difficile per le italiane dal punto di vista economico, le squadre di Serie A stanno cercando di sfruttare le cosiddette occasioni di mercato. Il Milan cerca rinforzi e il primo posto in classifica obbliga la società ad avere grandi ambizioni, ancor di più di quelle prospettate ad inizio stagione. La società rossonera sta lavorando su diversi reparti e negli ultimi giorni ha mostrato interesse per un giovane centrocampista.

Si tratta dello svedese Mattias Svanberg, classe ’99 del Bologna. L’ex Malmo è in Serie A dal 2018 e ha dimostrato qualità notevoli in un campionato di alto livello come quello italiano. Paolo Maldini apprezza le qualità dello svedese e non è escluso che possa prendere forma un interessamento più concreto col proseguo del calciomercato.

Calciomercato Milan, interesse per Svanberg | Le parole di Sabatini

In merito al possibile interessamento del Milan per Svanberg è intervenuto il coordinatore dell’area tecnica del Bologna, Walter Sabatini che si è espresso così ai microfoni di Sky Sport 24: “Il Bologna ha tutte la volontà di trattenere Svanberg. Non mi sono mai arrivate richieste da Massara e il Milan non c’è l’ha mai chiesto, nonostante sappiamo che tante società lo stanno seguendo”.

Walter Sabatini ha poi aggiunto che, su espressa richiesta del presidente Saputo, nessun talento del Bologna è sul mercato, almeno per quel che riguarda la sessione di gennaio. Anche questa volta sembra che l’idea dei rossoneri sia piuttosto difficile da concretizzare in questo mercato di gennaio.