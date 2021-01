Coppa Italia, termina 1-2 il match tra Fiorentina ed Inter: al Franchi di Firenze passa la formazione di Conte al 119′, cronaca e tabellino

Termina 1-2, il match tra Fiorentina ed Inter, che alle ore 15.00 si erano date appuntamento all’Artemio Franchi, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match dove non sono bastati novanta minuti per scegliere un vincitore, anche se qualche rimpianto alla formazione di Conte non può certo mancare. Decidono le reti di Vidal e Lukaku, con la marcatura del belga che ha steso i viola al 119′ di gioco. In una gara dove non sono mancate le polemiche per l’arbitraggio di Davide Massa, dunque, l’Inter dopo i tempi supplementari.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ex Milan per Conte | C’è la proposta!

Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-2: i marcatori

FIORENTINA-INTER 1-2

40′ rig. Vidal (I), 57′ Kouame (F), 119′ Lukaku (I)