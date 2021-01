Bryan Reynolds sarà un nuovo giocatore della Juventus. Prima il prestito al Benevento: ecco chi è il nuovo acquisto bianconero

La Juventus si è assicurata Bryan Reynolds. È fatta per l’acquisto del giovane talento americano in sinergia con il Benevento. Non potendo tesserare calciatori extracomunitari in questa sessione di calciomercato, il club bianconero lascerà il giocatore in prestito nella squadra di Inzaghi per i prossimi sei mesi. Un’operazione conclusa attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro. Ecco chi è Reynolds, l’ultimo acquisto della Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, un altro americano per la Juve | Ecco chi è Reynolds

Nato a Fort Worth, nel Texas, il 28 giugno 2001, Reynolds condivide con McKennie l’origine texana e la scuola calcistica, l’FC Dallas. Nonostante la giovane età, il 19enne laterale destro è già ben strutturato fisicamente e dotato di spiccate qualità offensive. Le sue caratteristiche principali sono infatti la corsa e il dribbling, che gli hanno già permesso di mettere a referto un gol e soprattutto 8 assist nella sua breve carriera. Si tratta ovviamente di un talento ancora acerbo e tutto da scoprire in un campionato europeo, ma di indubbie qualità tecniche e fisiche.

Grandi progressioni palla al piede unite ad un’ottima tecnica: il club bianconero spera di ripetere con Reynolds il grande colpo messo a segno dal Bayern Monaco sempre in MLS con Alphonso Davies, che si è già affermato come uno dei migliori laterali sinistri d’Europa. Benevento e poi Juventus: Reynolds è pronto a sbarcare in Serie A. Un altro americano a Torino.