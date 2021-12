Juventus, la carta vincente per arrivare al talento | I dettagli

La Juventus pensa anche al centrocampo e sacrifica il talento per arrivare ad uno dei migliori centrocampisti del momento della Serie A

La Juventus continua a monitorare con attenzione le situazioni di calciomercato in vista della sessione invernale che aprirà le porte il 3 gennaio. I bianconeri hanno urgenza di ritoccare alcuni reparti con rinforzi mirati ma non potranno fare follie vista la situazione economica e finanziaria del club. Di conseguenza la società dovrà cercare di cogliere le occasioni che si presenteranno, cercando di inserire delle contropartite che possano risultare allettanti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Allegri contro Inzaghi: sfida da 60 milioni

La Juventus deve senza dubbio rinforzare l’attacco e i nomi caldi sono sempre quelli di Mauro Icardi e Dusan Vlahovic anche se al momento rimangono operazioni quasi impossibili, almeno per gennaio. A centrocampo, invece, un obiettivo concreto è Davide Frattesi. Il centrocampista romano classe ’99 sta stupendo in questa prima parte di campionato con la maglia del Sassuolo. Alla sua prima stagione in assoluto in Serie A sta giocando con la sicurezza di un veterano, non facendo rimpiangere il vuoto lasciato da Manuel Locatelli, passato proprio alla Juve in estate. 19 presenze, 4 gol e un assist per l’ex Monza in questo girone d’andata e fari delle big italiane puntati.

La Juve sacrifica Fagioli per arrivare a Frattesi

Frattesi è ormai da tempo nel mirino anche dell’Inter che ormai da anni spinge molto sui giovani talenti italiani, come è accaduto per Bastoni, Barella e Sensi. La Juventus, però, avrebbe in serbo una carta interessante che potrebbe allettare il Sassuolo. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe, infatti, sacrificare il talento classe 2001, Nicolò Fagioli, attualmente in prestito alla Cremonese.

Fagioli è la carta della Juventus per arrivare a Frattesi e beffare, di conseguenza, anche l’Inter. L’affare, però, potrebbe prendere forma a giugno, in quanto Fagioli rimarrà alla Cremonese fino al termine della stagione.