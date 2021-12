Inter e Juventus, colpo stellare dalla Spagna: c’è già l’erede

Un’occasione ghiotta per Inter e Juventus: il Barcellona può lasciar partire il top player, Inzaghi e Allegri alla finestra

Una sfida a distanza quella che va avanti ormai da mesi tra Juventus ed Inter e che vede per il momento, in Serie A, vedere gli uomini di Simone Inzaghi avere la meglio in vetta alla classifica. Il duello tra nerazzurri e bianconeri potrebbe protrarsi anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Gennaio ma soprattutto l’estate 2022 possono quindi registrare cambiamenti importanti sia nello scacchiere di Allegri che in quello del tecnico piacentino.

LEGGI ANCHE >>>CMWEB | Inter, cambia proprietà: Pif sempre più vicino

Le due big italiane hanno intenzione di andare a caccia per un nuovo profilo, in vista dell’anno prossimo, sulla corsia mancina di difesa. Da un lato c’è Alex Sandro, ormai da tempo tra i possibili partenti ed in scadenza il prossimo nel 2023. Il brasiliano lascerebbe un vuoto importante, al pari di quello che Ivan Perisic che difficilmente rinnoverà l’accordo con l’Inter, consentendogli di partire a zero dal 1 luglio 2022. Un assist inatteso può arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Rinnova col Barcellona, che beffa per Inter e Juventus

Inter e Juventus, sogno Jordi Alba: lo scenario

Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, il club di Laporta avrebbe individuato in Layvin Kurzawa il prossimo rinforzo, già a gennaio (per circa 8 milioni dal PSG), per la corsia mancina di Xavi. Un’ipotesi che può, di conseguenza, aprire all’addio di un veterano di casa Barcellona, tra sei mesi: Jordi Alba.

Il nazionale spagnolo, che compirà 33 anni a marzo, piace ad Inter e Juventus che dovranno tuttavia fare i conti con il pesante ingaggio del laterale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Marotta fa doppietta: contatto per il colpo a zero

Alba infatti guadagna oltre 5 milioni netti a stagione e tale cifra, nei piani di Inter e Juventus, verrebbe spalmata su più anni di contratto.