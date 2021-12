Calciomercato Inter, Marotta fa doppietta: contatto per il colpo a zero

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, avrebbe già avviato i contatti per un altro colpo a zero la prossima estate

Se l’Inter rimarrà quella vista nell’ultimo mese in Serie A, sarà davvero difficile per le sue contendenti riuscire a strappare lo scudetto. I nerazzurri stanno dimostrando di essere la forza principale del campionato e sembrano in grado di spazzare via qualunque avversario gli capiti a tiro.

La mano di Simone Inzaghi, dopo lo scetticismo iniziale, si vede sempre di più. Il tecnico piacentino ha saputo raccogliere al meglio finora la pesante eredità lasciata da un certo Antonio Conte, arricchendola con la spettacolarità del gioco. In questo momento tutto sorride alla ‘Beneamata’, la cui rosa sembra difficilmente migliorabile. Vietato, però, accontentarsi: l’Amministratore Delegato, Giuseppe Marotta, è sempre al lavoro insieme ad Ausilio in sede di calciomercato. A gennaio probabilmente verrà fatto poco o nulla in entrata, con la dirigenza già proiettata alla prossima estate.

Calciomercato Inter, non solo Onana: contatto Marotta per il secondo colpo gratis

Come vi raccontiamo ormai da diverso tempo, l’Inter ha praticamente messo le mani su Onana. Il portiere dell’Ajax termina l’accordo con gli olandesi a giugno e, a meno di sorprese, sarà lui l’erede di Handanovic tra i pali. Non solo l’estremo difensore camerunense però, potrebbero essere due gli arrivi a parametro zero tra 6 mesi.

A quanto si apprende da ‘Sky’, il club lombardo avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Matthias Ginter. Il centrale tedesco, classe ’94, lascerà a fine anno il Borussia Monchengladbach, come annunciato di recente dallo stesso giocatore sul proprio profilo Instagram. Anche lui, come Onana, ha il contratto in scadenza e l’Inter si sarebbe attivata per riuscire portarlo a Milano. L’agente del difensore, inoltre, è lo stesso di Calhanoglu, dettaglio che può agevolare l’operazione. Pista calda, che va seguita con particolare attenzione.