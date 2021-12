L’Inter di Simone Inzaghi segue con attenzione il futuro di Roger Ibanez, difensore centrale della Roma di Mourinho: le ultimissime di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi ha chiuso l’anno solare con una pesantissima vittoria in casa contro il Torino di Ivan Juric. I nerazzurri, dopo una super rincorsa, si trovano al momento da soli al primo posto nella classifica del campionato italiano di Serie A con quattro punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli.

Nella crescita della Beneamata sono stati molti i giocatori ad essere decisivi: da Hakan Calhanoglu, mattatore assoluto del centrocampo dopo il rigore trasformato nel derby contro i rossoneri, fino ad arrivare alla rinascita di Denzel Dumfries, esterno destro olandese arrivato nell’ultima estate di calciomercato.

E’ stato per diverso tempo invece assente Stefan de Vrij, difensore centrale olandese che, fra novembre e dicembre, ha dovuto affrontare un problema muscolare che l’ha tenuto ai box per alcune gare. Inoltre, sull’ex giocatore della Lazio inizia a pesare la questione contrattuale: de Vrij è infatti in scadenza nel 2023 e non sembrano ancora esserci novità sul suo futuro. In quest’ottica, gli uomini mercato dell’Inter stanno lavorando sul possibile sostituto che arriverebbe proprio dal campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Roger Ibanez, difensore centrale della Roma di Josè Mourinho.

Calciomercato Inter, obiettivo Ibanez: i dettagli

In caso di partenza in estate di Stefan de Vrij, l’Inter potrebbe reinvestire il denaro incassato dalla cessione del giocatore olandese proprio su Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, da quando è arrivato Josè Mourinho, è diventato uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato italiano di Serie A.

Ibanez ha una valutazione di circa 30 milioni di euro ed è forse il preferito della dirigenza nerazzurra perché già abituato a giocare nella difesa a tre, vista l’esperienza nella scorsa stagione con Paulo Fonseca, ex allenatore giallorosso.