Napoli, Spalletti sorride in vista della Juve | UFFICIALE: altro negativo

Arrivano buone notizie in casa Napoli, Spalletti può sorridere in vista della Juventus: non solo Insigne, altro calciatore negativo al Covid

Buone notizie per il Napoli. I partenopei erano stati colpiti negli ultimi giorni dal Covid-19, che è tornato a spaventare tutto il mondo del calcio con un sensibile aumento dei contagi. Si sta verificando, infatti, un pericoloso incremento dei casi anche in Serie A. Da poco sono arrivati pure i comunicati di Empoli e Torino, che hanno riscontrato rispettivamente tre e due positività al virus.

Ma fortunatamente stiamo assistendo anche a delle guarigioni. Ieri è arrivato la bella notizia in questo senso su Immobile e oggi sono tornati negativi anche Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne. Lo ha reso noto il Napoli tramite un annuncio sui propri canali ufficiali. La guarigione del capitano degli azzurri era cominciata a circolare già in mattinata, ma ora è arrivata la conferma definitiva. A ciò si è aggiunta da poco quella del centrocampista spagnolo: lui attualmente si trova in Spagna, ma potrebbe fare subito rientro in Italia.

Napoli, UFFICIALE: non solo Insigne, anche Fabian Ruiz negativo al Covid

La ripresa delle attività è prevista per domani. Fabian Ruiz e Insigne potranno allenarsi in gruppo e possono considerarsi recuperati per l’importantissimo impegno al rientro dalla sosta con la Juventus. Tra i calciatori infetti resta solo Lozano, ora in isolamento in Messico. Spalletti può quindi sorridere in vista del big match coi bianconeri, anche se le assenze restano numerose.