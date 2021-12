Club a sorpresa, Morata dice addio subito: c’è il sostituto

La Juventus e Morata sono pronti a dirsi addio già nel mese di gennaio: destinazione clamorosa per lo spagnolo



È stato un inizio di stagione complesso quello vissuto dalla Juventus che, nell’ultimo periodo, ha inanellato un filotto di vittorie in Serie A che riavvicinano gli uomini di Allegri al quarto posto. Tra i reparti maggiormente in sofferenza vi è sicuramente l’attacco che sta vedendo prestazioni altalenanti, e spesso deludenti, dei suoi maggiori interpreti. Da Kean a Chiesa fino soprattutto ad Alvaro Morata, reduce da una brutta prestazione con il Genoa ed il recente battibecco con Allegri.

La punta spagnola, in prestito dall’Atletico Madrid, difficilmente sarà riscattata dalla società torinese per 35 milioni il prossimo giugno. L’idea della Juventus potrebbe essere addirittura più estrema e portare ad un addio immediato, interrompendo il prestito, già nel calciomercato invernale. La necessità di risalire in classifica porta quindi i bianconeri a cercare un nuovo attaccante che rinforzi pesantemente il reparto avanzato di Allegri, in caso di addio di Morata nelle prime settimane del 2022.

Addio a gennaio, destinazione clamorosa per Morata

Gennaio può dunque essere il palcoscenico per il divorzio tra le parti, con la punta spagnola che all’orizzonte vedrebbe una clamorosa ipotesi immediata. Secondo ‘Todofichajes.com’, si tratterebbe del Barcellona.

La Juventus ha intenzione di puntare forte su Cavani, corteggiatissimo anche dal Barcellona, e Morata in tal senso sarebbe il piano B dei catalani se realmente sfumasse la pista per l’uruguagio.

In questa prima parte di stagione Morata ha segnato 5 gol, con 2 assist in 19 presenze (1271′ tra Champions e Serie A): il destino dello spagnolo può essere a tinte blaugrana.