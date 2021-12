Dopo un inizio terrificante Szczesny si è ripreso alla grande nella seconda fase di stagione, eppure non è da escludere una rivoluzione in porta alle giuste condizioni

La stagione della Juventus è iniziata col piede sbagliato sotto tutti i punti di vista. Tra i peggiori nelle prime settimane dell’Allegri-bis c’è stato certamente Wojciech Szczesny, che ha manifestato un paio di battute a vuoto importanti, tanto da mettere persino in discussione, nel parere dei tifosi, la sua posizione all’interno della squadra. Il polacco col tempo è riuscito a tornare ai suoi livelli, riprendendo sicurezza e ridandone anche all’intero reparto col supporto dei compagni.

Le voci però su un cambio della guardia in porta per il prossimo anno non si sono ancora del tutto placate, e potrebbero portare ad interessanti novità. Occhio infatti a ciò che sta accadendo a Barcellona, dove è in atto una rivoluzione della squadra che dopo l’addio di Messi e l’esonero di Koeman ora è tra le mani di Xavi per un nuovo corso.

Calciomercato Juventus, scambio ter Stegen-Kulusevski: bisogna piazzare Szczesny

Andrà valutata anche la presenza o meno di Marc-Andrè ter Stegen all’interno del progetto tecnico del nuovo Barcellona, che ha registrato, soprattutto nei primi mesi della stagione, un sensibile calo delle performance del tedesco. Il vice Neuer, esattamente come Szczesny, ha portato a galla qualche passaggio a vuoto di troppo finendo in discussione. Da capire quindi se ter Stegen con Xavi rientri o meno nel progetto a medio-lungo periodo di Laporta, a partire dalla prossima estate.

Le voci su un eventuale addio tornano importanti dalla Spagna, e in questo contesto non è da escludere un ritorno di fiamma della Juventus. Il tedesco è diventato sacrificabile e la società di Agnelli nel caso può giocare la carta Dejan Kulusevski. Giovane e di potenziale come piace a Xavi, lo svedese alla Juve non riesce ad esprimersi al meglio. Uno scambio con valutazioni allineate intorno ai 40 milioni di euro, potrebbe rappresentare una sorta di piano per riabilitare entrambi. In questo caso andrebbe però trovato posto in un’altra squadra a Szczesny, che percepisce un altissimo ingaggio da circa 6,5 milioni di euro.