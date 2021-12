Assalto Inter in Premier League: i nerazzurri tentano lo scambio

L’Inter attende il match con il Bologna e intanto prova l’assalto all’attaccante della Premier League

Quando manca poco più di una settimana al rientro in campo, l’Inter programma le prossime azioni sul calciomercato. Tra campionato, Champions League e Coppa Italia, i nerazzurri sono attesi da almeno altre 25 partite e necessitano di una rosa lunga e competitiva per arrivare in fondo a tutte le competizioni.

In particolare, l’età di Edin Dzeko induce la dirigenza a ricercare un altro bomber sul mercato. Il profilo seguito da Beppe Marotta è Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal prossimo alla scadenza contrattuale di giugno 2023. I nerazzurri avrebbero proposto una contropartita tecnica ma al momento l’operazione sarebbe in standby per volontà dei calciatori più che delle società.



Calciomercato Inter, offerto Sanchez in cambio di Aubameyang



Aubameyang ha segnato ben 92 reti in cinque stagioni con la maglia dei Gunners. Attaccante esperto, classe 1989, spazia su tutto il reparto offensivo ed è perfetto per il gioco di Simone Inzaghi. Nella Premier League in corso ha siglato 4 gol ai quali vanno aggiunti altri 3 realizzati in Fa Cup. Numeri che hanno attratto l’interesse dell’Inter, pronta a sacrificare Alexis Sanchez pur di arrivare al giocatore dei Gunners.

Il cileno non avrebbe però intenzione di ritornare a Londra, dove ha giocato dal 2014 al 2018. Nel caso in cui i nerazzurri non dovessero riuscire a convincere Sanchez, difficilmente la trattativa potrebbe andare in porto.