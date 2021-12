Non ha convinto Xavi, piomba la Juventus | Pronto per gennaio

Grandi movimenti in casa Juventus: il mercato di gennaio potrebbe regalare al tecnico Allegri un profilo già seguito la scorsa estate

A volte ritornano. O forse sarebbe meglio dire ‘a volte ci ripensano’. Nella piccola – ma nemmeno tropo – rivoluzione di mercato che i dirigenti bianconeri vorrebbero mettere in atto già dal prossimo gennaio, c’è spazio per un giocatore che era stato seguito con insistenza già nella scorsa finestra di scambi.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, nessuno passo indietro | Futuro già deciso

Il profilo in oggetto, di proprietà del Barcellona, non ha particolarmente legato col neo tecnico Xavi Hernàndez, impegnato nella difficile opera di risalita ad altissimi livelli del club blaugrana. L’attaccante, arrivato a parametro zero la scorsa estate ben prima della dipartita di Leo Messi e di Antoine Griezmann, avrebbe dovuto garantire un rendimento superiore a quello che si è visto in campo finora. Fichajes,net, il portale spagnolo esperto di mercato, assicura infatti che anche il pubblico del Camp Nou avrebbe iniziato a rumoreggiare sulle prestazioni del giocatore.

La Juventus piomba su Depay: affare possibile già a gennaio

Il protagonista della vicenda è Memphis Depay, l’attaccante ex Lione arrivato in terra catalana la scorsa estate a parametro zero. Sull’olandese era forte anche il pressing della Juve, attratta dalla possibilità di non pagare il costo del cartellino. Il giocatore scelse alla fine il Barça sia per una questione economica sia perchè attratto dalla possibilità di duettare con la Pulga argentina.

LEGGI ANCHE >>> Svolta Bernardeschi, l’agente avvisa la Juventus: “C’è un piano”

Ora che le ambizioni del club di Laporta sono state necessariamente ridimensionate, e che lo stesso staff tecnico non è totalmente soddisfatto del rendimento del giocatore oranje, Depay è tornato in orbita Juve. Sempre Fichajes.net sostiene infatti che la dirigenza bianconera sia pronta a sferrare l’attacco per avere l’attaccante tra le sue fila già nel prossimo gennaio.