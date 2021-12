Morata via subito, la Juve corre ai ripari: scambio per il bomber

Morata si appresta a salutare la Juventus, i bianconeri corrono ai ripari sul calciomercato: scambio immediato per il bomber

Questa mattina i tifosi della Juventus sono stati scossi da una notizia a sorpresa. La posizione di Morata, come noto, era non poco in bilico. Le prestazioni dell’attaccante spagnolo non avevano convinto la ‘Vecchia Signora’, tant’è che il riscatto dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro appariva sempre più improbabile.

I torinesi, non a caso, si sono già attivati da tempo in sede di calciomercato per prendere un altro calciatore in quel ruolo, senza farsi condizionare dai 20 milioni di euro già spesi per il classe ’92. Ora, secondo l’indiscrezione lanciata dal noto quotidiano ‘Marca’, si starebbe seriamente facendo avanti il Barcellona per Morata. Già sulle tracce di de Ligt, i blaugrana sono a caccia di rinforzi e vorrebbero strappare l’ex Chelsea alla Juve già nel mese di gennaio. Il club di Laporta, inoltre, avrebbe già parlato con l’entourage della punta, che pare abbia acconsentito al passaggio immediato. Non è da escludere il via libera da parte dei bianconeri per la cessione, il che renderebbe urgente l’acquisto di un valido sostituto in tempi brevi.

Calciomercato Juventus, Morata ai saluti: rimpiazzo con lo scambio

La Juventus avrebbe già una possibile soluzione in questo senso. Come vi abbiamo raccontato nell’ultimo periodo, la dirigenza sta vagliando diverse piste per regalare ad Allegri un nuovo bomber. Molto complicati Vlahovic e Icardi: il serbo per l’elevata concorrenza e i costi spaventosi, l’argentino soprattutto per l’elevato ingaggio da 12 milioni di euro netti. Nella lista dei desideri, però, è presente anche il nome di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United.

Sul francese c’è il forte interesse del Siviglia di Monchi, ma la prima offerta della compagine andalusa è stata rifiutata dai ‘Red Devils’. Ecco che i bianconeri potrebbero approfittarne avanzando una proposta di scambio con Kulusevski, elemento non centrale nel progetto tecnico. Le valutazioni più o meno coincidono e si attestano intorno ai 30 milioni di euro. In questo la Juventus riuscirebbe a sopperire al buco lasciato da Morata, ma tutto dipenderà dalla volontà delle altre parti in causa. Martial sembrava preferire il trasferimento in Spagna, ma ora tutto potrebbe cambiare. Sono ore caldissime per la Juventus.