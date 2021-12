Atalanta, UFFICIALE: due positivi nel gruppo squadra | Il comunicato

Due casi di positività al Covid in casa Atalanta: il comunicato del club bergamasco

In Italia i casi di Covid della variante omicron stanno salendo vertiginosamente. Ieri nel Frosinone si sono registrati ben 10 positivi e anche in Serie A arrivano sempre più casi, come i 3 positivi in casa Spezia. Questa volta è il turno dell’Atalanta: prima della ripresa degli allenamenti tutti i membri del gruppo squadra vengono sottoposti a tamponi di controllo e per la ‘Dea’ non arrivano notizie incoraggianti.

In casa Atalanta sono stati riscontrati due casi di positività al Covid. Ecco il comunicato del club: “Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. Ennesima squadra che presenta nuovi positivi in Serie A, dopo i 4 casi nella Fiorentina, i 3 casi in casa Torino, Empoli e Spezia e i due nel Napoli.