La Juventus segue con attenzione il futuro di Romelu Lukaku, centravanti del Chelsea ed ex Inter: le ultimissime di calciomercato sul giocatore belga

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro in vista delle prossime sessioni di calciomercato. In quella imminente, la Vecchia Signora dovrà trovare dei rinforzi per andare a caccia del quarto posto nel campionato italiano di Serie A che vuol dire qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League.

I punti di distanza dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, al momento in quarta piazza, sono quattro, ma i bianconeri stanno trovando la solidità che era mancata ad inizio stagione. In vista dell’estate servirà però un grande colpo per la Juventus per cercare di far tornare entusiasmo fra i tifosi e tornare ai massimi livelli nel calcio italiano ed europeo.

Il primo nome nel mirino è quello di Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma attenzione anche ad un altro clamoroso nome che potrebbe arrivare dalla Premier League. Stiamo parlando di Romelu Lukaku, centravanti in forza al Chelsea di Thomas Tuchel che, finora, non è riuscito ad impattare come ci si aspettava nel gioco dei Blues e ciò potrebbe aprire ad una sua partenza nel prossimo mercato estivo. Ecco il piano della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio e scambio da 40 milioni per l’erede di Szczesny

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ride l’Inter | Il grande ex: “E’ un rimpianto per Allegri”

Calciomercato Juventus, il piano per Lukaku

Romelu Lukaku ha una valutazione in sede di calciomercato di oltre 100 milioni di euro. Cifre astronomiche soprattutto per il momento storico che sta vivendo la Juventus, ma c’è un piano in casa bianconera per raccogliere il tesoretto per arrivare al cartellino del belga.

La Vecchia Signora potrebbe infatti non confermare Alvaro Morata, risparmiando 20 milioni di euro, vendere Arthur, che finora ha deluso, e lasciar andare Aaron Ramsey, che percepisce un ingaggio di circa 7 milioni di euro. Soprattutto, la parte economica principale arriverebbe dalla partenza di Matthijs de Ligt, difensore centrale nel mirino delle grandi del calcio europeo e valutato almeno 70 milioni di euro.