Doppio colpo a zero a casa di Simeone | Il Milan tenta l’affondo

Due giocatori in uscita dall’Atletico Madrid fanno gola al Milan: Maldini sogna il doppio colpo a zero a casa di Simeone

Non è stata una stagione semplice, fino a questo momento, quella dell’Atletico Madrid. Qualificatisi per il rotto della cuffia nel girone di Champions comprendente anche il Milan, i Colchoneros arrancano in campionato.

Nonostante la vittoria thrilling ottenuta in pieno recupero ieri sera sul Valencia – al 90′ il punteggio era ancora di 1-2 per Los Murcielagos – la squadra di Simeone accusa un ritardo di ben 13 punti dalla capolista Real Madrid. Ma i problemi non finiscono qui. Oltre ai mal di pancia di Joao Felix e di Luis Suarez, il Cholo deve infatti registrare l’ormai probabile partenza a parametro zero di due suoi giocatori. Il Milan, che monitorava da tempo la situazione, è pronto a farsi avanti.

Calciomercato Milan: Herrera e Felipe per un doppio colpo a zero

Il brasiliano Felipe, assicura il portale di mercato ‘Fichajes.net’ sarebbe certo dell’addio a fine stagione. L’accordo col club della capitale per un rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 non sarebbe stato trovato. Le ultime deludenti prestazioni in maglia colchonera – non ultima quella disastrosa di ieri sera – avrebbero posto la parola ‘fine’ all’esperienza madrilena del giocatore.

Oltre al verdeoro, anche il centrocampsta messicano Hector Herrera non rinnoverà il suo accordo in scadenza. Paolo Maldini, che già aveva trattato – senza successo -dall’Atletico il possibile acquisto di Angel Correa due stagioni fa, è pronto all’affondo. La possibilità di risparmiare sul costo del cartellino fa ovviamente gola al club di Via Aldo Rossi, da sempre attento al bilancio societario ed impegnato a sua volta coi difficili rinnovi di Romagnoli e soprattutto di Franck Kessié.