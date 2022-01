Milan, clamoroso Theo Hernandez: ecco cosa è successo

Il Milan ambisce a traguardi importanti e vuole trattenere Theo Hernandez: il calciatore rifiuta due proposte dai top club

Il Milan sta vivendo una stagione importante e, nonostante qualche passo falso di troppo, vuole continuare a sognare lo scudetto. I rossoneri sono al momento dietro all’Inter che comanda anche se con una gara in meno disputata, ma tutto può ancora succedere da qui alla fine e il derby di inizio febbraio assume un significato importante in tal senso.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic subito alla Juventus, nuova proposta a Commisso: la situazione

Calciomercato Milan, rinnovo Theo Hernandez: il francese dice no a PSG e Real Madrid

Il Milan si gode il gran momento che sta vivendo e nel frattempo continua a lavorare per pianificare il futuro, in modo da continuare a essere competitivo e crescere sempre di più. Ora aumentano le discussioni su Theo Hernandez, che sta vivendo annate importantissime e aumentano le pretendenti in tutta Europa per acquistarlo.

LEGGI ANCHE >>> Ok di Conte, Paratici all’assalto: 40 milioni per lo ‘scippo’ a Juve e Inter

Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, sulle sue tracce ci sarebbero PSG e Real Madrid. Theo Hernandez però avrebbe le idee chiare e vorrebbe accettare la proposta in arrivo dal Milan: rinnovo di altri due anni, dal 2024 al 2026, con stipendio annuale che passerebbe a 6 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Chiesa addio in estate: scelto il nome del sostituto

Il francese recentemente ha annunciato che sta molto bene al Milan e i discorsi per il prolungamento stanno andando molto bene, per questo l’interesse di due top club non dovrebbe allontanare Hernandez dal Milan.